Via Pacinotti guasti diversi lampioni | E' pericoloso

L'illuminazione pubblica in via Pacinotti è ormai una vera emergenza: con lampioni spenti o guasti, la sicurezza dei cittadini e il rischio di aggressioni aumentano considerevolmente. Questi blackout non solo compromettono la visibilità, ma creano zone d’ombra ideali per attività illecite. È arrivato il momento di intervenire urgentemente per ripristinare la luce e garantire un ambiente più sicuro per tutti. La sicurezza non può aspettare, bisogna agire subito.

L'illuminazione pubblica in via Pacinotti è inesistente. Sul lato dell'ex Telecom infatti su 14 luci lampioni ne funzionano appena 3 mentre, sul lato dell'Upim su 10 ne funzionano soltanto 3. Lo stesso dicasi per il tratto dopo via Galilei. Il pericolo di essere aggrediti da malintenzionati è.

