Via Massarenti nel caos | ambulanze costrette a rallentare Il video

Dopo la chiusura del tratto interessato ai lavori tutti in fila a passo d'uomo e verso il Sant'Orsola.

Odissea Massarenti, è caos traffico: tutti in coda a passo d’uomo - Bologna, 26 giugno 2025 - Il caos su via Massarenti persiste, con code interminabili e clacson che riecheggiano come un'eco incessante.

Odissea Massarenti, è caos traffico: tutti in coda a passo d’uomo - Forti disagi anche il giorno dopo la chiusura del tratto tra le vie del Parco e Azzurra direzione centro. Secondo msn.com

