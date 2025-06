Via i prodotti israeliani dalle farmacie comunali il boicottaggio di Sesto Fiorentino

In un gesto di solidarietà e coerenza, le farmacie comunali di Sesto Fiorentino hanno deciso di sospendere la vendita di prodotti israeliani, dai farmaci alle attrezzature mediche. Questa scelta, motivata da una delibera della Giunta, rappresenta un atto concreto di boicottaggio che mira a sostenere una causa importante. La decisione apre un dibattito acceso sul ruolo delle istituzioni nel promuovere valori etici e solidarietà.

Sesto Fiorentino (Firenze), 26 giugno 2025 – Stop alla vendita di farmaci, parafarmaci, attrezzature mediche e preparati cosmetici prodotti da aziende israeliane in tutte le farmacie comunali di Sesto Fiorentino. Azienda Farmacie e Servizi (Afs), partecipata al 100% dal Comune di Sesto Fiorentino e proprietaria di otto farmacie sul territorio, ha accolto l'invito contenuto nella delibera approvata dalla Giunta per aderire alle campagne di boicottaggio dei prodotti realizzati da aziende israeliane o a capitale israeliano. La stessa delibera sancisce anche l'interruzione di ogni forma di relazione istituzionale tra l'amministrazione comunale e i rappresentanti del governo israeliano.

