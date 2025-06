Via Grande ruba la borsa da un' auto in sosta e poi tenta il furto in una gelateria | ladro in fuga

Momenti di tensione si sono vissuti ieri sera in via Grande, quando un cittadino straniero ha rubato una borsa da un'auto in sosta e ha tentato di rapinare una gelateria nelle vicinanze. L’episodio, avvenuto intorno alle 19.30 del 25 giugno, ha scatenato il panico tra i passanti e ha portato le forze dell’ordine a intervenire rapidamente per fermare il ladro in fuga. La scena mette in luce l’importanza della vigilanza e della sicurezza urbana.

