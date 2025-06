Via Filzi è inizia la bonifica nell’area ex cantiere

A Via Filzi 232, prende il via un importante progetto di bonifica nell’area ex cantiere, una mossa fondamentale per migliorare la qualità della vita e la sicurezza del quartiere. Dopo anni di attese e criticità igienico-sanitarie, gli interventi di messa in sicurezza si concentrano ora sulla riqualificazione di un sito strategico, dimostrando l’impegno concreto dell’Amministrazione comunale nel restituire questa zona alla città. È solo l’inizio di un rinnovamento che cambierà volto al quartiere.

Sono iniziati negli scorsi giorni gli interventi di bonifica e messa in sicurezza dell’area dell’ex cantiere di via Fabio Filzi, di proprietà di Bcc Leasing Spa e da tempo al centro dell’attenzione dell’Amministrazione comunale per le criticità igienico-sanitarie riscontrate in seguito. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

