Via Filzi avviata la bonifica dell’ex cantiere abbandonato | interventi per sicurezza e decoro

Via Filzi si sta trasformando grazie a un intervento di bonifica e messa in sicurezza dell’ex cantiere abbandonato, un’operazione fondamentale per garantire sicurezza e decoro alla zona. Dopo anni di degrado e rischi igienico-sanitari, l’Amministrazione comunale ha preso in mano la situazione, avviando lavori urgenti per restituire vivibilità e valorizzare questo spazio strategico. Lunedì 24 giugno è stato effettuato un primo passo decisivo verso un futuro migliore.

Sono in corso importanti operazioni di bonifica e messa in sicurezza nell’area dell’ex cantiere di via Fabio Filzi, di proprietà di BCC Leasing Spa. La zona, da tempo al centro dell’attenzione dell’Amministrazione comunale per le condizioni di degrado e i rischi igienico-sanitari, è oggetto di un intervento urgente resosi necessario dopo l’abbandono del sito da parte della ditta esecutrice dei lavori. Lunedì 24 giugno è stato effettuato un trattamento di disinfestazione antilarvale per contrastare la proliferazione di insetti. Contemporaneamente, sono in fase di completamento le operazioni di svuotamento delle acque stagnanti accumulate negli scavi, mentre una pompa per l’aggottamento continuo delle acque è stata installata e rimarrà attiva 24 ore su 24 per evitare nuovi ristagni e contenere il livello della falda. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Via Filzi, avviata la bonifica dell’ex cantiere abbandonato: interventi per sicurezza e decoro

