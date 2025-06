Via Borra | Usavano una panetteria come base per lo spaccio di hashish e cocaina | due arresti attività chiusa

In un quartiere di Torino, una panetteria di via Borra si è rivelata essere molto più di un semplice forno. Utilizzata come base per lo spaccio di hashish e cocaina, questa attività illecita è stata smantellata grazie all'attenzione e alle segnalazioni dei cittadini tramite l’App Youpol. La polizia ha arrestato due giovani tunisini, portando alla chiusura di un vero e proprio covo di droga. La legalità vince ancora, ma resta importante vigilare.

Avevano trasformato una panetteria in via Borra in una centrale di spaccio di droga e per questo due persone di origine tunisina di 21 e 22 anni sono state arrestate dalla polizia grazie anche alle numerose segnalazioni arrivate all'App Youpol. Sulla base di quanto denunciato dai cittadini, gli.

