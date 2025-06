Via Bertini il maxi cantiere preoccupa i commercianti della zona Servono ristori le attività rischiano di non sopravvivere

Via Bertini, cuore pulsante del quartiere, è chiusa per sei mesi a causa di un maxi cantiere che rinnova le infrastrutture. Un intervento atteso, ma che preoccupa i commercianti locali, come Enrico Tumidei di Euro Luce, il quale sottolinea i rischi di una crisi per le attività. È urgente intervenire con ristori e supporto concreto, affinché il tessuto commerciale possa sopravvivere a questa sfida temporanea, garantendo un futuro solido per la zona.

