Via ai lavori in Massarenti Una giornata di passione e code nelle ore di punta

via ai lavori in Massarenti: una giornata di passione e code nelle ore di punta. I cittadini si sono ritrovati bloccati in un vero e proprio ingorgo, causato dalla chiusura temporanea del tratto da via del Parco a via Rimesse, fino al 13 luglio. La manutenzione straordinaria promette strade più sicure e moderne, ma il primo impatto è stato intenso. Giusto il tempo di sistemare gli ultimi cartelli di segnalazione dei lavori durante la mattinata e poi, ...

Un pomeriggio di passione ieri in via Massarenti. La causa è la chiusura, fino al 13 luglio, del tratto (con direzione verso il centro) da via del Parco a via Rimesse di una delle arterie più importanti della città , nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria della strada e dei marciapiedi che interessano l’intera via Massarenti. Giusto il tempo di sistemare gli ultimi cartelli di segnalazione dei lavori durante la mattinata e poi, dalle 14, la zona è sbarrata. Con l’avvio del cantiere che ha chiuso la carreggiata verso il centro, con unica direzione di marcia possibile verso la periferia, il flusso delle macchine è bloccato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Via ai lavori in Massarenti. Una giornata di passione e code nelle ore di punta

In questa notizia si parla di: lavori - massarenti - passione - giornata

Due mesi di lavori in via Massarenti: cosa cambia per traffico e bus - Dal 23 giugno e fino a fine agosto, via Massarenti si trasforma: lavori in corso tra via del Parco e via Rimesse coinvolgono strada e marciapiedi, con impatti sul traffico e sui mezzi pubblici.

Martedì 10 giugno, presso l'Officina Di Mauro di Venaria Reale, si è svolta una giornata di formazione per alcuni clienti Diesel di Telos Spa. Durante il corso, gli autoriparatori hanno avuto l’opportunità di assistere all’assemblaggio della pompa CP4 fasata Vai su Facebook

Via Massarenti chiusa a Bologna: come cambia la viabilità e fino a quando / Video.

Via ai lavori in Massarenti. Una giornata di passione e code nelle ore di punta - Chiuso il tratto da via del Parco a via Rimesse per la manutenzione della strada. Si legge su msn.com

Via Massarenti chiusa a Bologna: come cambia la viabilità e fino a quando / Video - Sbarrato per lavori il tratto (verso il centro) da via del Parco a via Rimesse di una delle arterie più importanti della città. Riporta msn.com