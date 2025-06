Vi meritate il degrado La denuncia di CasaClara e la battaglia solitaria di Sylwia per Borgo Vittoria

In un quartiere come Borgo Vittoria, la lotta di Sylwia Wdowiak e la denuncia di Casaclara sono un faro di speranza e legalità. La gelateria di Sylwia, simbolo di impegno sociale e comunità, rischia di chiudere, lasciando un vuoto nel tessuto locale. È ora di riflettere: meritiamo davvero il degrado o possiamo ancora credere in un cambiamento positivo?

🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it

