Very Young Frankenstein | in sviluppo una serie basata sul film Frankenstein Junior

Il genio senza tempo di Mel Brooks si prepara a sorprendere ancora, questa volta con una serie tv ispirata a "Frankenstein Junior". A 98 anni, il regista non smette di innovare e divertire, confermando il suo ruolo di pioniere della comicità . Dopo il successo di "Balle Spaziali", l’attesa cresce per scoprire come il suo umorismo unico prenderà vita in questa nuova avventura televisiva. La fantasia di Brooks sembra inarrestabile, e i fan sono già in fermento...

Instancabile Mel Brooks! All’età di 98 anni (99 il 28 giugno), il leggendario regista, produttore e attore ha da poco annunciato un sequel legato al suo celebre film Balle Spaziali  e ora si è impegnato anche nel produrre una serie televisiva intitolata Very Young Frankenstein, basata su un altro suo iconico film: Frankenstein Junior. Come riportato da Deadline, FX avrebbe infatti ordinato un episodio pilota di una serie di cui però non è stato rivelato ad ora nulla, né sulla trama né su un possibile cast. Il titolo, tuttavia, lascia pensare che la serie potrebbe essere un prequel, magari incentrato sulla formazione del giovane Frederick Frankenstein. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

