Vertice Nato Trump | Ero sarcastico su fine guerra in Ucraina in 24 ore

Durante il vertice Nato ad Aja, Donald Trump ha scherzato sulla sua promessa di porre fine alla guerra in Ucraina in sole 24 ore, lasciando tutti stupiti. Con il suo tipico sarcasmo, il presidente americano ha attirato l’attenzione su un tema delicato, tra polemiche e riflessioni. Ma quanto sono reali o semplici battute le sue affermazioni? La risposta potrebbe sorprendere...

(Agenzia Vista) Aja, 25 giugno 2025 “Certo che ero sarcastico quando dissi che avrei posto fine alla guerra in Ucraina in 24 ore.” Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante la conferenza stampa al vertice Nato. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Vertice Nato, Trump: Ero sarcastico su fine guerra in Ucraina in 24 ore

In questa notizia si parla di: vertice - nato - trump - sarcastico

Tajani al vertice Nato “La Russia non vuole accelerare sulla pace” - Antonio Tajani, ministro degli Esteri italiano, ha espresso scetticismo riguardo alla volontà di pace della Russia durante il vertice Nato ad Antalya, in Turchia.

Sempre più in guerra: “Forze Nato a Hormuz”. Leggi Il Fatto Quotidiano https://ilfat.to/primapagina Vai su Facebook

Vertice Nato, Trump: Ero sarcastico su fine guerra in Ucraina in 24 ore SOTTOTITOLI; Le notizie del 25 giugno sulla guerra tra Ucraina e Russia; Trump ritratta sulla fine della guerra in Ucraina in 24 ore: Ero sarcastico.

Vertice Nato, Trump: Ero sarcastico su fine guerra in Ucraina in 24 ore - ” Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante la conferenza stampa al vertice Nato. Scrive ilgiornale.it

Vertice Nato: 'Gli alleati si impegnano ad investire il 5%'. Trump: 'Spagna terribile, le faremo pagare dazi doppi' - Nel testo non c'è l'adesione dell'Ucraina all'Alleanza atlantica (ANSA) ... Come scrive ansa.it