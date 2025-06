Vertice Nato Sanchez contro tutti | Ci impegniamo a raggiungere il 2,1% di spesa per la difesa

In un contesto internazionale sempre più complesso, la Spagna si impegna con determinazione a rafforzare la propria sicurezza. Durante il vertice NATO, il presidente Pedro Sánchez ha annunciato l’adozione del Piano Industriale e Tecnologico per la Sicurezza e la Difesa, con l’obiettivo di destinare il 2% del PIL a queste aree entro il 2025. Un passo deciso verso una difesa più forte e autonoma, che mira a proteggere il futuro del paese e della sua alleanza.

(Agenzia Vista) Aja, 25 giugno 2025 "Il governo spagnolo implementerà quello che abbiamo chiamato il Piano Industriale e Tecnologico per la Sicurezza e la Difesa, che abbiamo presentato lo scorso aprile, che si pone l'obiettivo di raggiungere il 2% del Prodotto Interno Lordo in spese per la sicurezza e la difesa in Spagna." Così il Presidente spagnolo Pedro Sanchez durante la conferenza stampa al vertice Nato.

