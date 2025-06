Vertice Nato Giorgia Meloni coperta dagli altri leader | è polemica

In un vertice storico, la Nato segna un cambiamento cruciale: tutti i paesi membri si impegnano per la prima volta a investire il 5% del PIL nella difesa collettiva, un traguardo che Donald Trump può applaudire come una vittoria personale. Questa decisione rappresenta un passo decisivo verso un'alleanza più equa e forte. Ma cosa significa davvero per il futuro della sicurezza globale? Continua a leggere per scoprirlo...

Per la prima volta nella storia recente della Nato, i Paesi membri si impegnano formalmente a investire il 5% del Pil annuo nella difesa e nella sicurezza dell'intera Alleanza. Un risultato che l'ex presidente americano Donald Trump può rivendicare come una vittoria personale, dopo anni in cui i suoi predecessori – sia democratici che repubblicani – avevano sollecitato una maggiore equità nella ripartizione degli oneri militari. Leggi anche: Spese militari Nato, Trump minaccia Sanchez: "La Spagna pagherà il doppio con i dazi" Scadenza fissata al 2035 per rispettare i nuovi obblighi. Il nuovo traguardo, sancito nelle conclusioni del vertice che si è tenuto all' Aja, fissa anche una scadenza temporale precisa: il 2035.

