Vertenza ArcelorMittal Petracca | Restiamo fiduciosi

La vertenza ArcelorMittal rappresenta una sfida cruciale per l’occupazione e il territorio campano. Oggi, a Taurasi, sindacati e istituzioni si sono riuniti per trovare soluzioni condivise, con la partecipazione del consigliere Maurizio Petracca. "La Regione Campania – ha dichiarato – sta seguendo con attenzione la vicenda per il rilievo che assume in un contesto di grande importanza economica e sociale." Restiamo fiduciosi che si trovino presto risposte positive.

