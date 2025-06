Verstappen sibillino sul suo futuro | Preferisco farlo

Max Verstappen rimane avvolto nel mistero sul suo futuro, alimentando speculazioni e attese tra gli appassionati. Le sue parole sibilline sulla stagione e sul domani non fanno che aumentare il suspence, lasciando la Red Bull in un’attesa tesa. Con il Gran Premio d’Austria alle porte, la tensione si fa palpabile: il campione potrebbe davvero sorprendere tutti. Ma cosa riserva il suo prossimo capitolo? La risposta è ancora un’incognita, e il mondo della Formula 1 aspetta con il fiato sospeso.

Max Verstappen non si è espresso circa il suo futuro: il pilota della Red Bull fa tremare la scuderia, ecco le sue parole che non lasciano tranquilli La Formula 1 torna in pista nel week end con il Gran Premio di Austria che si disputerĂ sulla pista di casa Red Bull. L'appuntamento tanto atteso per la scuderia anglo-austriaca che dopo anni a far la parte della lepre – peraltro irraggiungibile – adesso sta vestendo i panni del predatore (senza particolari successi). Fatto sta che alla Red Bull Ring Verstappen ha sempre usufruito di un tifo quasi incondizionato e senza limiti. Grande il supporto del pubblico per il pilota olandese che in 12 Gran Premi disputati ha conquistato cinque vittorie ed otto podi.