Verstappen incredulo per la domanda che gli fanno | Ma stai scherzando? Cos'è una trappola?

In un mix di incredulità e ironia, Verstappen si lascia andare alla sua spontaneità, rispondendo con un sorriso alle domande sul rischio squalifica e i punti sulla super licenza. La sua reazione spontanea dimostra ancora una volta quanto sia autentico il campione del mondo, capace di affrontare anche le situazioni più spinose con stile. Ma cosa succederà dopo questa risposta scherzosa? Continua a leggere per scoprire l’intera vicenda e le sue implicazioni.

Il campione del mondo della Red Bull reagisce con ironia all'ennesimo riferimento ai punti sulla super licenza e al rischio squalifica. "Abbiamo finito?" e posa il microfono.

