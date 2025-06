Veronica Ferraro risposa Davide Simonetta | Nove mesi per una firma in comune

Un amore che travolge le convenzioni e sorprende tutti: Veronica Ferraro e Davide Simonetta hanno deciso di coronare il loro legame con un matrimonio inaspettato, lontano dai riflettori e dai rituali classici. Dopo nove mesi di attesa, tra emozioni e sorprese, la coppia ha scelto di sigillare la loro unione in modo semplice e autentico. Un passo che segna un nuovo capitolo, privo di fronzoli ma ricco di significato, e che dimostra come l’amore possa essere celebrato ovunque.

Colpo di scena nella vita privata di Veronica Ferraro. L’influencer e imprenditrice, migliore amica di Chiara Ferragni, ha annunciato di aver finalmente sposato il suo Davide Simonetta, padre del figlio che porta in grembo e che nascerà quest’estate. Nessun secondo matrimonio, nessun rinnovo delle promesse, ma il vero ed unico matrimonio legale. Arrivato in maniera decisamente insolita rispetto alla tradizione. Veronica Ferraro e Davide Simonetta si sono sposati. “No, non è un rinnovo di promesse stile Beautitul, semplicemente ci abbiamo messo “solo” 9 mesi a mettere le firme in comune, giusto in tempo per l’arrivo di Orlandino”, ha fatto sapere Veronica Ferraro su Instagram condividendo delle romantiche foto col marito. 🔗 Leggi su Dilei.it