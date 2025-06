Venezia | Usavano una panetteria come base per lo spaccio di hashish e cocaina | due arresti attività chiusa

A Venezia, una panetteria apparentemente innocua si è rivelata un vero e proprio centro di spaccio di droga, con due giovani tunisini arrestati grazie alle segnalazioni dei cittadini tramite l'App Youpol. Un'operazione che dimostra ancora una volta quanto la collaborazione tra forze dell'ordine e comunità possa fare la differenza. La chiusura dell’attività è un passo importante nella lotta contro il narcotraffico nelle nostre città.

Avevano trasformato una panetteria in Venezia in una centrale di spaccio di droga e per questo due persone di origine tunisina di 21 e 22 anni sono state arrestate dalla polizia grazie anche alle numerose segnalazioni arrivate all'App Youpol. Sulla base di quanto denunciato dai cittadini, gli. 🔗 Leggi su Livornotoday.it