Venezia | Usavano una panetteria come base per lo spaccio di hashish e cocaina | due arresti attività chiusa

In un sorprendente intervento a Venezia, due giovani tunisini sono stati arrestati per aver trasformato una panetteria in una centrale di spaccio di hashish e cocaina. La loro attività illecita, scoperta grazie alle numerose segnalazioni tramite l'App Youpol, ha portato alla chiusura dell’attività e all’arresto dei responsabili. Questa vicenda evidenzia ancora una volta l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per combattere il crimine.

Avevano trasformato una panetteria in Venezia in una centrale di spaccio di droga e per questo due persone di origine tunisina di 21 e 22 anni sono state arrestate dalla polizia grazie anche alle numerose segnalazioni arrivate all'App Youpol.

