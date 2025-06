Venezia UFFICIALE il nuovo allenatore | è Giovanni Stroppa! Per lui contratto annuale – il COMUNICATO

Venezia fa un passo deciso verso il futuro annunciando ufficialmente Giovanni Stroppa come nuovo allenatore. Con un passato da calciatore tra Milan e Lazio, Stroppa porta alla squadra una ricca esperienza e nuove ambizioni. Il contratto annuale firmato dal tecnico rappresenta un segnale di fiducia e rinnovamento per i veneti. La stagione promette emozioni e opportunità : ora, tutto è pronto per scrivere un nuovo capitolo della storia del Venezia.

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, il Venezia ha annunciato la firma del nuovo allenatore, Giovanni Stroppa. Per il tecnico, da giocatore con un passato da Milan e Lazio, contratto annuale per i veneti dopo l’esperienza duplice sulla panchina . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Venezia, UFFICIALE il nuovo allenatore: è Giovanni Stroppa! Per lui contratto annuale – il COMUNICATO

Translate postIl Venezia FC comunica di aver affidato a Giovanni Stroppa l’incarico di allenatore della prima squadra. Stroppa ha firmato un contratto annuale fino al termine della stagione 2025/26. Benvenuto, Mister ? Vai su X

