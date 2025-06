Venezia tensioni in piazza San Marco per protesta No Bezos

Tensioni infiammano Piazza San Marco a Venezia durante una protesta contro il matrimonio di Jeff Bezos, con manifestanti che esprimono il loro dissenso attraverso cartelli satirici e azioni simboliche. La scena, ricca di tensione e passione, riflette il malcontento verso la figura del miliardario e il desiderio di solidarietà per Gaza. Un episodio che mette in luce come anche le mete più iconiche possano diventare palcoscenico di lotte sociali e riflessioni profonde.

Momenti di tensione in piazza San Marco a Venezia per un'iniziativa di protesta contro il matrimonio di Jeff Bezos. Una ventina di persone si è disposta davanti alla Basilica di San Marco mostrando cartelli con disegnate banconote e scritte contro il miliardario americano e inneggianti alla pace a Gaza. Due persone vestite da "sposi" si sono poste su un piedistallo. Una ragazza e un ragazzo hanno cercato di arrampicarsi su due dei "pili" portabandiera davanti alla basilica. Fermati dalle forze dell'ordine e portati al posto di polizia della piazza per essere identificati, hanno opposto resistenza passiva sdraiandosi a terra. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Venezia, tensioni in piazza San Marco per protesta "No Bezos"

