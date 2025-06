Venezia nuova azione di Extinction Rebellion contro matrimonio Bezos

A Venezia, un’inedita protesta di Extinction Rebellion scuote Piazza San Marco: un attivista si è arrampicato su un palo, sventolando uno striscione con la frase "L'1% rovina il mondo", puntando i riflettori sulle ingiustizie sociali e ambientali causate dalle élite più ricche. Un gesto forte che invita a riflettere sull’impatto delle grandi fortune e sulla necessità di un cambiamento globale. La scena rimarrà impressa come un potente richiamo all’azione.

Un attivista si è arrampicato sopra un palo in Piazza San Marco, sventolando uno striscione con la scritta: "L'1% rovina il mondo", riferendosi appunto alla cerchia delle persone più ricche al mondo, come il proprietario di Amazon. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

