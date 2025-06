Venezia nuova azione di Extinction Rebellion contro il matrimonio di Bezos

A Venezia, l’attenzione si sposta sulla crisi globale e sull’ingiustizia sociale con un'azione di Extinction Rebellion: un attivista ha interrotto il matrimonio di Jeff Bezos, simbolo dell’1% più ricco, sventolando uno striscione con un messaggio potente: "L'1% rovina il mondo". Un gesto che invita a riflettere sulle disuguaglianze e sull’impatto delle élite economiche. La domanda è: riuscirà questa protesta a scuotere le coscienze e a promuovere un cambiamento reale?

Nuova azione degli attivisti a Venezia, dove è previsto in questi giorni il matrimonio di Jeff Bezos. Un attivista si è arrampicato sopra un palo in Piazza San Marco, sventolando uno striscione con la scritta: "L'1% rovina il mondo", riferendosi appunto alla cerchia delle persone più ricche al mondo, come il proprietario di Amazon. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Venezia si prepara a scendere in piazza contro il misterioso arrivo di Jeff Bezos per il suo matrimonio con Lauren Sanchez.

