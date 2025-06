Venezia le proteste in Piazza San Marco contro le nozze di Bezos

A Venezia, un gesto forte scuote Piazza San Marco: attivisti di Extinction Rebellion protestano contro le nozze di Jeff Bezos, simbolo di disuguaglianze e sprechi. Due figure mascherate in abito nuziale, legate a un finto pianeta e ai poteri che lo minacciano, attirano l'attenzione su un messaggio chiaro: il privilegio del 1% sta distruggendo il nostro mondo. Una protesta che invita a riflettere sulle responsabilitĂ di tutti noi.

Gli attivisti di Extinction Rebellion hanno manifestato in piazza San Marco contro le nozze di Jeff Bezos. Due figure mascherate in abito nuziale sono comparse in piazza legate con una mano a un finto pianeta e con l’altra ad altre persone che reggevano cartelli con scritto "i governi", "i media", "l’economia" e la "giustizia". Alle loro spalle avrebbero poi dovuto issare un grande striscione che recitava con la scritta “The 1% ru(i)ns the world” ("L’un percento rovina il mondo") ma la polizia è intervenuta disperdendo la manifestazione e sgomberando di peso decine di persone. Gli attivisti sono stati identificati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Venezia, le proteste in Piazza San Marco contro le nozze di Bezos

