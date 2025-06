Venezia Di Francesco ora l’addio è ufficiale | il comunicato del club

L’addio di Eusebio Di Francesco al Venezia segna una nuova fase per il club e il tecnico. Dopo un percorso ricco di sfide e successi, la rescissione consensuale apre le porte a nuovi orizzonti per entrambe le parti. La società ringrazia Di Francesco per il suo impegno e la passione dimostrata, mentre tifosi e staff si preparano a scrivere il prossimo capitolo. L’esperienza in laguna resterà impressa nel cuore di tutti.

Ufficiale l'addio di Eusebio Di Francesco dal Venezia, il comunicato della società lagunare sulla rescissione consensuale con il tecnico Il Venezia e Eusebio Di Francesco si separano consensualmente. Il club ringrazia il tecnico per l'impegno e la professionalità dimostrati. Di Francesco saluta con gratitudine società, staff e tifosi, definendo l'esperienza in laguna intensa e indimenticabile.

