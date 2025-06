Vele per tutti | le persone con emofilia potranno vivere emozioni in mare aperto

Il 28 giugno a Pescara, un evento unico trasformerà il sogno di navigare in realtà per le persone con emofilia. Con “Vele per tutti: A.ma.r.e. a gonfie vele”, l’associazione A.ma.r.e. onlus dimostra che il mare è di tutti, superando ogni barriera e regalando emozioni indimenticabili. Preparati a vivere un’avventura che unisce solidarietà, inclusione e passione per il mare: perché l’emozione di navigare è un diritto di tutti.

Il prossimo 28 giugno si terrà a Pescara un appuntamento incredibile per le persone con emofilia. Potranno vivere l’emozione della vela in mare aperto grazie al progetto inclusivo “Vele per tutti: A.ma.r.e. a gonfie vele”, promosso dall’associazione A.ma.r.e. onlus con l’alto patrocinio della. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: vele - tutti - persone - emofilia

Terreni, ex caserme, anche le Vele di Tor Vergata. Tutti gli immobili di Roma in vendita - Lo Stato mette in vendita terreni e immobili di Roma, tra cui le ex caserme e le Vele di Tor Vergata, offrendo opportunità di investimento.

Vele per tutti: le persone con emofilia potranno vivere emozioni in mare aperto.

Emofilia, 400mila i malati nel mondo: in Italia colpite 5mila persone - Lo ricorda la Fondazione Telethon, con l'occasione della giornata mondiale dedicata alla malattia che si ... Riporta unionesarda.it

Emofilia, premio letterario #afiancodelcoraggio - Benessere - Quotidiano Nazionale - Saranno i familiari e gli amici di persone con emofilia i protagonisti della terza edizione del premio letterario #afiancodelcoraggio, iniziativa presentata contestualmente allo spot ... Si legge su quotidiano.net