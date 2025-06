Vela | Berta-Calabrò salgono di colpi nel day-6 del Kieler Woche 2025

Nel cuore del prestigioso Kieler Woche 2025, il sesto giorno di competizioni conferma l'eccellenza italiana in mare. Elena Berta e Giulio Calabrò, nella classe 470 misto, scalano posizioni con determinazione e talento, issandosi dal settimo al quinto posto complessivo. Una performance che sottolinea il valore del nostro equipaggio e accende le speranze per i prossimi giorni di regate. La sfida continua: l’Italia si prepara a conquistare nuovi traguardi in questa entusiasmante kermesse velistica.

Va in archivio un sesto giorno di competizioni dai connotati interlocutori al Kieler Woche 2025, prestigiosa rassegna veristica in scena questa settimana sulle acque tedesche di Kiel ed inserita nel circuito Sailing Grand Slam. In ottica Italia è infatti da segnalare quanto di buono fatto nella classe 470 misto da Elena Berta e Giulio Calabrò, saliti dal settimo al quinto posto complessivo dopo aver affrontato nel migliore dei modi le due regate odierne. Nello specifico l’equipaggio azzurro si è piazzato in seconda posizione nella terza regata in programma, centrando poi il sesto posto arrivando così a 15 punti netti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vela: Berta-Calabrò salgono di colpi nel day-6 del Kieler Woche 2025

