Vela al via l' Assoluto italiano d' altura a Capo d' Orlando

La scena della vela italiana si accende a Capo d’Orlando, dove il Campionato Italiano Assoluto Vela d’Altura Edison Next 2025 ha preso ufficialmente il largo. Tra onde e vento, le flotte del Gruppo 1 e 2 hanno regalato uno spettacolo emozionante, completando sei regate mozzafiato nella prima giornata. L’adrenalina è alle stelle: chi si contenderà il titolo di campione assoluto? La sfida sta per entrare nel vivo, promettendo emozioni indimenticabili.

