Vasto incendio a Foggia A fuoco 15 ettari di sterpaglie coinvolto un casolare | in salvo due persone

Un vasto incendio ha devastato 15 ettari di sterpaglie nei campi di Foggia, lungo il percorso da via Napoli al bivio per Troia. Le fiamme si sono propagate in modo rapido e imponente, minacciando un casolare di campagna, fortunatamente rimasto salvo. Due persone sono state coinvolte ma nessuno si è fatto male. Una battaglia contro il fuoco si è già aperta per contenere i danni e proteggere il territorio.

Un incendio di vaste proporzioni è divampato questo pomeriggio nei campi che da via Napoli portano al bivio per Troia. A bruciare, una vasta porzione di sterpaglie per complessivi 15 ettari. Le fiamme si sono propagate rapidamente fino a lambire e coinvolgere un casolare di campagna, al cui. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: incendio - ettari - casolare - vasto

