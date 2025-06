Vasco a Roma doppio live allo Stadio Olimpico

Vasco Rossi torna a Roma per due date imperdibili all’Olimpico il 27 e 28 giugno 2025, con un sold out da record di 120.000 fan entusiasti. Il Blasco, pieno di energia e passione, celebra la sua vita vissuta tra momenti difficili e grandi trionfi, portando tutto il suo amore per la musica e il rock. Un evento unico che rimarrà nel cuore di tutti, perché Vasco continua a vivere la sua vita spericolata con intensità e gioia.

Vasco arriva a Roma per le due date conclusive del tour 2025, il 27 e 28 giugno, allo Stadio Olimpico, sold out con 120.000 persone. “Mi sento bene – commenta Vasco a chiusura del tour – portare gioia e amore con passione e tanto rock, è la mia ragione più importante di vita. Per cui posso dire che è stato un periodo bellissimo, di vita vissuta, ostinata, complicata, fiera e meravigliata! La vita spericolata che volevo e che adesso sono”. Partito subito alla grande da Bibione con lo zoccolo duro del fan club (quello che non molla mai!) il lungo viaggio è proseguito poi a Torino con il primo “assedio” dell’Olimpico, a Firenze dove ‘Vasco il Magnifico’ ha ricevuto le chiavi della Città, allo Stadio Dall’Ara, casa di fratelli e compagni di Bologna, e ancora a Napoli con l’omaggio a Pino Daniele allo Stadio Maradona, Messina tutti assiepati allo stadio San Filippo – Franco Scoglio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Vasco a Roma, doppio live allo Stadio Olimpico

