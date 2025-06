Varese Corsi da record Oltre seimila iscritti | Un’eccellenza nazionale

Varese Corsi conquista il record con oltre 6.000 iscritti e si afferma come un’eccellenza nazionale, dimostrando il suo ruolo fondamentale nella vita culturale e formativa della città. Dopo il rinnovo gestionale, la prima stagione ha superato ogni aspettativa, con più di 600 corsi attivi da settembre 2024 a giugno. Un risultato che testimonia il crescente fermento educativo di Varese, pronto a scrivere nuovi capitoli di successo.

Sono numeri positivi quelli della prima stagione del "nuovo" Varese Corsi. Una realtà storica della città che risale agli anni Ottanta e che lo scorso anno si è rinnovata con il cambio di gestore. Il bilancio diffuso dal concessionario e dal Comune restituisce una risposta importante da parte dei varesini alle proposte di corsi lanciate negli ultimi mesi. Dal via a settembre 2024 fino a giugno di quest’anno i corsi attivati sono stati 613. 265 gli insegnanti, mentre sono stati 52 i partner del territorio tra aziende e associazioni no profit. Le iscrizioni sono state in totale 6081 e i corsi si sono svolti presso 7 sedi comunali e più di 30 private. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it