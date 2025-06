Varchi d’estate ospita L’Altra Mina un omaggio ad una delle voci più importanti della musica italiana

Stasera a Arezzo, “Varchi d’estate” si trasforma in un tributo indimenticabile a Mina, la regina della musica italiana. Con la straordinaria voce di Sabrina Morante, talentuosa artista toscana, e una band di professionisti, sarà un’occasione unica per rivivere le emozioni di uno dei miti più amati del panorama musicale. Non perdere l’appuntamento: un viaggio tra musica, nostalgia e magia ti aspetta alle 21.00!

Arezzo, 26 giugno 2025 – Questa sera alle ore 21.00, nuovo appuntamento con “Varchi d’estate” con “L’Altra Mina”, un emozionante “tribute show” dedicato alla grande Mina, con la straordinaria voce di Sabrina Morante, artista toscana dalla forte presenza scenica e sensibilità musicale, accompagnata da una band di professionisti. Con una solida formazione artistica maturata tra Roma, Firenze e il Conservatorio di Santa Cecilia, Sabrina Morante ha collaborato con grandi nomi della musica italiana: Riccardo Cocciante, i Tazenda, Tony Esposito, Pierangelo Bertoli, solo per citarne alcuni. Ha inoltre calcato palchi accanto a Marcella e Gianni Bella, Ricchi e Poveri e Rocky Roberts, distinguendosi per una voce intensa ed uno stile inconfondibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Varchi d’estate” ospita “L’Altra Mina”, un omaggio ad una delle voci più importanti della musica italiana

In questa notizia si parla di: varchi - estate - altra - mina

Il centro di Riccione si sblinda in vista dell'estate. Arrivano i varchi Pilomat e le fioriere anti-sfondamento - In vista dell'estate, il centro di Riccione si blinda con l'installazione di varchi pilomat e fioriere antisfondamento.

VRH 'SAE Dopo il successo dei primi tre appuntamenti, il programma Varchi d'estate continua con l'esibizione di ' , emozionante "tribute show" dedicato a Mina, con la voce straordinaria di Sabrina Morante Giovedì 26 giu Vai su Facebook

“Varchi d’estate” ospita “L’Altra Mina”, un omaggio alla “voce” della musica italiana; “Varchi d’estate” ospita “L’Altra Mina”, un omaggio ad una delle voci più importanti della musica italiana; Il teatro amatoriale, l'orchestra sinfonica e la festa della ciliegia: tutti gli eventi di oggi.

“Varchi d’estate” ospita “L’Altra Mina”, un omaggio ad una delle voci più importanti della musica italiana - 00, nuovo appuntamento con “Varchi d’estate” con “L’Altra Mina”, un emozionante “tribute show” dedicato alla grande Mina, con la straordinaria voce di ... Segnala lanazione.it

Varchi d’Estate, ci siamo. Domani il via agli eventi - la Nazione - il 26 giugno con "L’Altra Mina", tributo alla grande voce di Mina, e il 17 luglio con il rock esplosivo della C’Over 30 Live Band. Riporta lanazione.it