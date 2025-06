Vannacci a Foggia | Segnale forte dai pugliesi il cambiamento è possibile

Vannacci a Foggia scuote le coscienze pugliesi con un segnale forte di cambiamento. Alla manifestazione che ha mobilitato circa 400 persone, l’europarlamentare della Lega ha acceso i cuori di chi desidera un futuro basato su sicurezza, merito e progresso. Con entusiasmo e determinazione, ha ricordato che il vero potere di trasformazione risiede nelle mani dei cittadini, perché “il futuro è nelle vostre mani...”.

“Tsunami anche a Foggia”. Con queste parole l’europarlamentare della Lega Roberto Vannacci ha commentato la partecipazione all’evento che ha riunito circa 400 persone nel capoluogo dauno in un giorno feriale. Ringraziando la leadership del partito e i pugliesi presenti, Vannacci ha sottolineato l’entusiasmo crescente attorno a un progetto politico incentrato su “sicurezza, merito, identità, progresso e ricchezza”. “Il futuro è nelle vostre mani – ha dichiarato – e alle prossime elezioni regionali potrete dare un importante segnale a chi, fino ad oggi, ha fatto tutto tranne che gli interessi dei pugliesi e degli italiani”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Vannacci a Foggia: “Segnale forte dai pugliesi, il cambiamento è possibile”

In questa notizia si parla di: vannacci - foggia - segnale - pugliesi

A Foggia nasce il primo Team Vannacci intitolato a Federico II: "Priorità riavvicinare l'esercito dei delusi" - È nato a Foggia il primo ‘Team Vannacci’, dedicato a Federico II e finalizzato a riavvicinare l'esercito dei delusi.

Pienone per Vannacci, il generale scalda il popolo leghista per le Regionali: "In Puglia ci sono e ci sarò" - Non basta L’Altro Cinema Cicolella di via Duomo a Foggia per contenere, in un giovedì mattina, militanti, simpatizzanti della Lega e seguaci dell’eurodeputato e vice segretario federale Roberto Vannac ... foggiatoday.it scrive

Puglia: Lega, tre importanti eventi con Vannacci - Il giorno successivo, giovedì 26 giugno, ci sposteremo a Foggia per un evento che inizierà alle 10:00 nell’Altro Cinema Cicolella in Via Duomo 11, nella zona della Cattedrale, ex Sala Dante. Come scrive giornaledipuglia.com