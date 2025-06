Valutazione comportamento studenti Valditara | C’è ok del Consiglio di Stato provvedimento in vigore da settembre

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha annunciato con entusiasmo che il Consiglio di Stato ha dato il via libera ai nuovi regolamenti sul comportamento degli studenti, in vigore da settembre. Questi provvedimenti mirano a rafforzare disciplina e rispetto nelle scuole italiane, affrontando con fermezza i fenomeni di bullismo e cyberbullismo. La sfida è creare ambienti più sicuri e inclusivi: un passo importante verso una scuola migliore per tutti.

"Il Consiglio di Stato ha appena dato parere positivo sui regolamenti che entreranno in vigore da settembre del prossimo anno scolastico". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi di presentazione dei dati Istat su bullismo e cyberbullismo, riferendosi alla condotta e le sanzioni disciplinari agli studenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

“Senza voto non si studia e non si cresce?”, Cristiano Corsini e la “Fabbrica dei voti”: utilità o danno della valutazione per gli studenti? Molti chiedono una scuola che “non faccia paura, ma che faccia bene” - La valutazione scolastica è al centro di un acceso dibattito: rappresenta uno strumento essenziale per la crescita degli studenti o può diventare un ostacolo? Cristiano Corsini, nella sua opera “La fabbrica dei voti”, analizza criticamente il ruolo dei voti nella scuola, evidenziando i rischi di un sistema troppo focalizzato sul giudizio e chiedendo una riflessione su un percorso formativo più equo e migliore per gli studenti.

Valutazione comportamento studenti, Valditara: C'è ok del Consiglio di Stato, provvedimento in vigore da settembre; Voto di condotta, è giusto che cambi il profitto degli studenti? I diretti interessati diffidano Valditara: pronti ad andare in tribunale!; Il voto in condotta peserà sulla valutazione finale dell’esame di Stato. Gli studenti: «Illegittimo, pronta una marea di ricorsi».

