Valeria Marini esclusa dal biopic su Vittorio Cecchi Gori

Valeria Marini esclusa dal biopic su Vittorio Cecchi Gori, "Si fa noi" di Marco Risi, promette di svelare i retroscena più intimi dell'imprenditore toscano. Un viaggio tra successi e cadute, tra amori passionali e sfide professionali, senza la presenza della showgirl che tanto ha fatto parlare. La pellicola punta a catturare l’essenza di un’epoca e di un uomo complesso, lasciando spazio a personaggi sorprendenti e storie inedite.

Si chiamerà Si fa noi il prossimo film di Marco Risi e sarà sulla vita dell’imprenditore toscano Vittorio Cecchi Gori. Un biopic per ripercorrere successi e fallimenti, professionali e privati, dell’ex produttore cinematografico, che un po’ a sorpresa non prevede il personaggio di Valeria Marini. No, la sceneggiatura non la prevede. Ci sono però il primo amore Maria Grazia Buccella e una studentessa del Centro Sperimentale che Vittorio incontra in tarda età dichiara al Messaggero il regista. Eppure la Marini è stata una figura importante nella vita di Cecchi Gori; i due hanno avuto una lunga relazione e soprattutto era lei la compagna ai tempi dei processi e del fallimento economico del produttore. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Valeria Marini esclusa dal biopic su Vittorio Cecchi Gori

