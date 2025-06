Valeria Marini esclusa dal biopic su Vittorio Cecchi Gori

Il mondo del cinema si prepara a rivivere la straordinaria vita di Vittorio Cecchi Gori attraverso il nuovo biopic "Si fa noi" di Marco Risi, un racconto che attraversa successi e sfide, passioni e delusioni. Sorprendentemente assente Valeria Marini, protagonista di molte sue storie, lasciando spazio a figure come Maria Grazia Buccella e una giovane studentessa. Una narrazione avvincente, ricca di emozioni e colpi di scena, pronta a catturare l’essenza di un'epoca irripetibile.

Si chiamerĂ Si fa noi il prossimo film di Marco Risi e sarĂ sulla vita dell’imprenditore toscano Vittorio Cecchi Gori. Un biopic per ripercorrere successi e fallimenti, professionali e privati, dell’ex produttore cinematografico, che un po’ a sorpresa non prevede il personaggio di Valeria Marini. No, la sceneggiatura non la prevede. Ci sono però il primo amore Maria Grazia Buccella e una studentessa del Centro Sperimentale che Vittorio incontra in tarda etĂ dichiara al Messaggero il regista. Eppure la Marini è stata una figura importante nella vita di Cecchi Gori; i due hanno avuto una lunga relazione e soprattutto era lei la compagna ai tempi dei processi e del fallimento economico del produttore. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Valeria Marini esclusa dal biopic su Vittorio Cecchi Gori

