Valeria Lembo uccisa da una chemio sbagliata al Policlinico assolto l' ex primario | Non falsificò la cartella

La drammatica vicenda di Valeria Lembo, giovane mamma deceduta per un errore fatale nel 2011, si arricchisce di nuovi sviluppi. Dopo la condanna definitiva a tre anni per Sergio Palmeri, ex primario coinvolto nell’incidente, si apre un nuovo capitolo sulla trasparenza e la responsabilità in ambito sanitario. Una storia che scuote le coscienze e chiede giustizia, ricordandoci l’importanza di controlli stringenti per evitare tragedie come questa.

Dopo una condanna ormai definitiva a 3 anni per la morte di Valeria Lembo, la giovane mamma uccisa a 34 anni da una dose dieci volte superiore di un farmaco chemioterapico somministratale per errore al Policlinico a dicembre del 2011, per Sergio Palmeri, che allora era primario del reparto di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

