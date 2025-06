Valditara | Il cellulare stimola l’aggressività Disegno di legge su limite ai social a under 15 va nella direzione giusta

Il ministro Valditara sottolinea come il continuo uso degli smartphone possa alimentare comportamenti aggressivi tra i giovani, evidenziando l'urgenza di regolamentare l'accesso ai social network sotto i 15 anni. La proposta di legge rappresenta un passo importante per proteggere la salute mentale dei nostri ragazzi e promuovere un ambiente digitale più sicuro. È fondamentale che questa iniziativa trovi il supporto necessario per affrontare efficacemente le sfide odierne.

Il bullismo non si combatte più solo tra i banchi di scuola: oggi la vera sfida si gioca online, tra smartphone e social network. Numerosi studi scientifici documentano l’associazione tra uso prolungato degli smartphone e problemi di salute mentale tra i giovani, inclusi ansia e depressione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: social - valditara - cellulare - stimola

Un prof campano l’autore delle minacce social alla figlia di Meloni. L’ira di Valditara: «Sanzioneremo chi non è degno di insegnare» - L'ira del ministro Valditara scuote il mondo della scuola: un docente campano è accusato di aver minacciato la figlia di Giorgia Meloni sui social.

#FacebookLive #6giugno Cellulare off limits a scuola 24 Mattino - Radio 24 Vai su Facebook

Valditara: Il cellulare stimola l'aggressività . Disegno di legge su limite ai social a under 15 va nella direzione giusta; Valditara: Importante l'uso di carta e penna. La scrittura manuale stimola lo sviluppo cognitivo; Smartphone vietati anche alle superiori e social solo dai 16 anni in su: i piani del Governo.

"No al cellulare in classe. Il divieto oggi necessario" - E si pensa già al prossimo anno: fra le questioni più scottanti, come annunciato dal ministro Valditara, a settembre il cellulare sarà bandito anche dalle superiori. Lo riporta msn.com

Valditara, no ai videogiochi violenti che stimolano aggressività - Valditara, no ai videogiochi violenti che stimolano aggressività Il ministro a evento sensibilizzazione infantile 'W la Salute' ROMA , 10 dicembre 2024, 14:43 ... Da ansa.it