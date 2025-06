Valditara | Il 96,7% delle scuole ha avviato corsi contro il bullismo ma i dati Istat rivelano una realtà ancora drammatica in crescita

Nonostante il 97% delle scuole abbia avviato corsi contro il bullismo, i dati Istat denunciano una realtà ancora più preoccupante: crescita e diffusione del fenomeno, anche nel mondo digitale. Le parole di Valditara sottolineano la gravità della situazione, richiedendo uno sforzo concreto e coordinato a livello europeo e nazionale. È evidente che per combattere efficacemente il bullismo, occorre andare oltre le iniziative superficiali e affrontare il problema alla radice.

