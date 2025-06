Vagnozzi | Sinner pronto per Wimbledon E speriamo che Cahill ci ripensi

Vagnozzi, l’allenatore di Jannik Sinner, si prepara con entusiasmo per Wimbledon, sperando che Cahill ci ripensi. A pochi giorni dal torneo di Londra, commenta il ko di Roland Garros come un episodio fastidioso, ma ancora parte del gioco. Con un sorriso, dice che fanno spesso battute con Darren per convincerlo a restare, e oggi si concentra sul campo centrale con Medvedev, pronto a sfidare i grandi. La stagione promette emozioni intense e sorprese tutto da scoprire.

L'allenatore di Jannik a pochi giorni dal via del torneo di Londra: "Il ko del Roland Garros? Fastidioso, ma resta una partita di tennis. A Darren facciamo spesso delle battute perché resti, vedremo. Oggi proviamo il Centrale con Medvedev". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Vagnozzi: "Sinner pronto per Wimbledon. E speriamo che Cahill ci ripensi..."

In questa notizia si parla di: vagnozzi - sinner - pronto - wimbledon

Jannik Sinner si prepara alla finale contro Alcaraz a Roma: Vagnozzi sparring partner e una strategia chiara - Jannik Sinner si prepara alla finale degli Internazionali d’Italia contro Alcaraz, con Vagnozzi come sparring partner e una strategia definita.

Sinner vs Sabalenka: sfida sull'erba di Wimbledon… e il team paga pegno! I due numeri 1 del tennis mondiale si sfidano in un mini gioco tecnico: centrare il tubo delle palline con un colpo chirurgico Sabalenka sfodera un rovescio in slice millimetrico e Vai su Facebook

Vagnozzi: Sinner pronto per Wimbledon. E speriamo che Cahill ci ripensi...; Alcaraz, il re di Wimbledon pronto a prendersi il numero 1 di Sinner; Sinner pronto alla sfida con Lehecka, Vagnozzi: “Sta meglio, ma servirà alzare il livello”.

Wimbledon, il sorteggio per Sinner e Berrettini: orario e dove vederlo. Tutte le novità dell’edizione 2025 del Championship - Wimbledon, venerdì 27 giugno alle ore 11 il sorteggio dei tabelloni maschili e femminili: Sinner e Musetti guidano la pattuglia, Paolini la sperenza tra le donne. Si legge su sport.virgilio.it

Sinner, Wimbledon inizia: smorfia con Vagnozzi, lavoro con Dimitrov, incontro con...Djokovic! - Il numero uno del ranking Atp , arrivato da qualche giorno a Londra, si prepara all'inizio dello Slam inglese grazie agli allenamenti ... Lo riporta informazione.it