Vagnozzi coach Sinner | Ko di Parigi ha pesato ma è pronto per Wimbledon

Simone Vagnozzi, coach di Jannik Sinner, si prepara con entusiasmo al ritorno del suo talento a Wimbledon, dopo la delusione di Parigi. Il percorso non è stato facile, ma l’azzurro numero uno al mondo si rialza più forte che mai, pronto a colpire nel torneo londinese. Con determinazione e una buona dose di ottimismo, il team di Sinner sta lavorando sodo per mettere la giusta benzina nei motori. La sfida più importante aspetta...

Il coach di Jannik Sinner, ha parlato in vista del ritorno dell’azzurro numero uno al mondo a Wimbledon e anche della sconfitta di Parigi nella finale del Roland Garros. Simone Vagnozzi, coach di Jannik Sinner, ha parlato in vista del ritorno dell’azzurro numero uno al mondo a Wimbledon. “Sta bene, siamo arrivati da un paio di giorni a Londra e ci stiamo allenando duramente. Le prime sensazioni sono buone, speriamo di mettere la giusta benzina per arrivare pronti al primo turno”. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

