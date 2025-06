Vacanze di luglio 2025 | gli italiani scelgono Vasto

preferire il fascino delle località costiere, con Vasto che si conferma tra le mete più ambite. La crescita delle prenotazioni segnala un crescente desiderio di scoprire le meraviglie di questa splendida cittadina, tra mare cristallino e storia millenaria, rendendo le vacanze di luglio 2025 un’occasione imperdibile per vivere esperienze indimenticabili.

Vasto è tra le mete nazionali più ricercate dagli italiani per le vacanze di luglio 2025, secondo Jetcost (motore di ricerca): le prenotazioni di alloggi sono aumentate dell’8% per il mese di luglio 2025 rispetto allo scorso anno. In termini di preferenze, sembra che gli italiani continuino a. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: italiani - luglio - vacanze - vasto

Addio Quattordicesima, niente soldi extra a giugno e a luglio | Italiani disperati: per quest’anno è andata così - Quest'anno molti lavoratori italiani si trovano a dover rinunciare alla Quattordicesima, con conseguenze drammatiche per le loro finanze.

A luglio scatta il piano “estate” ( liberi tutti ) ma prima di salutarci per le vacanze estive noi del festival abbiamo pensato di riproporvi in piccoli video tutto ciò che abbiamo realizzato durante questo anno bizzarro! Un anno fatto di sacrifici e tribolazioni per Vai su Facebook

Due le città trapanesi tra le mete estive scelte dagli italiani nel 2025; Lignano Sabbiadoro, in Friuli Venezia Giulia è tra le mete nazionali più ricercate dagli italiani per le vacanze di luglio 2025, secondo Jetcost | NordestNews; San Teodoro e Olbia nella top ten delle località più cercate per luglio.

Destinazione Italia: le preferenze degli italiani per le prossime vacanze - Il periodo estivo 2025 è imminente e il quadro delle prenotazioni comincia a delinearsi con una certa chiarezza. Come scrive guidaviaggi.it

Due le città trapanesi tra le mete estive scelte dagli italiani nel 2025 - Sono due le città trapanesi tra le mete nazionali più ricercate dagli italiani per le vacanze di luglio 2025, secondo Jetcost. Segnala itacanotizie.it