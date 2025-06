Vacanze ad alta quota Enogastronomia e sport La montagna è dei giovani

La Generazione Z sceglie sempre più la montagna come meta delle vacanze estive, valorizzando non solo il paesaggio ma anche l’enogastronomia e gli sport di alta quota. La Valtellina si conferma una destinazione irresistibile, grazie alla sua offerta autentica e sostenibile. Questa giovane generazione, più attenta alla forma fisica e alle scelte alimentari, sta rivoluzionando il modo di vivere la montagna: un trend che promette di consolidarsi nel tempo.

La Generazione Z sceglie la montagna per le vacanze estive e promuove la Valtellina come destinazione anche grazie alla sua offerta enogastronomica. Più attenta all’aspetto fisico, più consapevole nelle scelte alimentari, più sportiva e sempre più attratta dalla montagna: è questo il profilo della Generazione Z, i nati tra il 1997 e il 2012, emerso dall’indagine di mercato sul percepito e il posizionamento del brand Valtellina condotta tra il 19 febbraio e il 6 marzo dalla Camera di Commercio di Sondrio, d’intesa con Provincia di Sondrio e Apf Valtellina. Dall’indagine Swg emerge che il 41% della Gen Z individua la montagna come meta preferita per le proprie vacanze e la maggioranza (il 57%) sceglie di visitarla in estate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vacanze ad alta quota. Enogastronomia e sport. La montagna è dei giovani

