Utilizzano un' area demaniale per coltivare frutta e ortaggi scatta il sequestro

Un’area demaniale, trasformata illegalmente in un orto di frutta e verdura, viene sequestrata dalla Guardia Costiera durante l’operazione “Oro Blu” ad Acquedolci. L’intervento, coordinato dalla Procura di Patti, ha messo fine a un’attività abusiva che minacciava il patrimonio pubblico e la sicurezza alimentare. La legge torna a tutelare il territorio, dimostrando che il rispetto delle regole è fondamentale per la tutela del nostro ambiente.

