Usura con interessi fino al 140% condannati marito e moglie

In un caso che scuote la comunità, marito e moglie sono stati condannati per usura con interessi fino al 140%, ricevendo una pena complessiva di oltre cinque anni di reclusione. La decisione, firmata dal giudice Daniela Vecchiarelli, include anche una provvisionale di 7mila euro a favore delle parti civili, dimostrando come la giustizia si impegni a contrastare pratiche criminali e a tutelare i cittadini.

Cinque anni e 3 mesi di reclusione complessivi col riconoscimento delle attenuanti generiche e una provvisionale di 7mila euro immediatamente esecutiva per le parti civili. Questa la pena inflitta dal gup Daniela Vecchiarelli, del tribunale di Santa Maria Capua Vetere per Colomba Modesto e il. 🔗 Leggi su Casertanews.it

