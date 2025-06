Usa tornado in Minnesota | automobilista filma tutto

Un automobilista di Hartland, Minnesota, ha catturato un incredibile video di un tornado che si avvicinava minaccioso, sollevando detriti e attraversando la strada. La sua reazione prudente e il filmato ci regalano una testimonianza unica di questo spettacolo naturale, che fortunatamente non ha causato danni nella zona. Un ricordo tangibile della potenza impressionante della natura che ci circonda.

