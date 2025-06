Usa | Meta vince causa l' addestramento dell' AI non viola il copyright

Meta trionfa in una causa cruciale: un giudice statunitense ha sancito che l'addestramento dell'intelligenza artificiale di Meta, usando opere protette senza autorizzazione, non viola il copyright. La decisione di San Francisco apre nuovi orizzonti per l'innovazione tecnologica, consolidando la posizione del colosso digitale nel settore. Questa vittoria potrebbe segnare un punto di svolta nella regolamentazione dell’uso dei dati per l’IA, influenzando il futuro dello sviluppo tecnologico e legale.

Un giudice statunitense ha dato a Meta una vittoria sugli autori che accusavano il gigante tecnologico di aver violato la legge sul copyright addestrando l'intelligenza artificiale Llama sulle loro creazioni senza autorizzazione. Il giudice della Corte distrettuale di San Francisco, Vince Chhabria, ha stabilito che l'uso delle opere da parte di Meta per addestrare il suo modello di intelligenza.

