Usa la decisione della Corte suprema | stop ai finanziamenti pubblici per l’aborto

La recente decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti ha segnato un importante punto di svolta nel dibattito sui finanziamenti pubblici all’aborto, dando ragione a South Carolina e permettendo agli Stati di sospendere i fondi Medicaid a Planned Parenthood. Questa sentenza rappresenta una vittoria significativa per gli schieramenti repubblicani, che contestano il sostegno pubblico alle cliniche abortiste. Ma quali saranno le ripercussioni di questa svolta sul diritto all’assistenza sanitaria e sui diritti delle donne?

La Corte suprema degli Stati Uniti ha dato ragione al South Carolina in una causa che permette agli Stati di sospendere i fondi Medicaid a Planned Parenthood, segnando una vittoria significativa per i repubblicani. Come riportano i media statunitensi, il contenzioso è nato dalla decisione dello Stato di impedire il trasferimento di risorse pubbliche all'organizzazione, sostenendo che «nessun finanziamento pubblico dovrebbe essere destinato all'associazione anche se quei soldi non sono destinati agli aborti ». Il pronunciamento del massimo organo giudiziario americano consente ora agli Stati di escludere l'ente dai programmi di sanità pubblica finanziati a livello federale.