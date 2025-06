Usa la Corte Suprema blocca i finanziamenti pubblici per l’aborto

I giudici hanno stabilito che gli Stati possono tagliare i finanziamenti Medicaid a Planned Parenthood: cosa succede ora. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Usa, la Corte Suprema blocca i finanziamenti pubblici per l’aborto

